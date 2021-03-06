Ankaragücü deplasmanına 8 maçlık galibiyet serisiyle lider olarak giden Galatasaray hesapta olmayan bir yenilgi alınca takım içinde sert rüzgarlar esti. Teknik Direktör Fatih Terim'in lig sonuncusu karşısında alınan mağlubiyet ve oynanan oyun nedeniyle oyuncularını çok ciddi bir şekilde uyardığı öğrenildi. Hataları tek tek anlatan, yenilginin sebeplerini açıklayan Terim'in yaptığı uyarılar sonrası takımını Sivas maçı öncesinde de motive ettiği kaydedildi. Hâlâ lider olmalarına karşın ellerindeki avantajı kaybettiklerini belirten deneyimli teknik adam kazanmak için sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini hatırlattı. Terim ligde kalan 13 haftada şampiyonluk için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini oyuncularına hatırlattı.

'Daha iyisini yapmalıyız'

Geçmişi geride bırakmaları gerektiğini, Ankaragücü maçını unutup pazar günü oynayacakları Sivasspor mücadelesine konsantre olmaları gerektiğini oyuncularına söyleyen Fatih Terim'in akılların Başkent'teki mücadelede kalmamasını istediği, Sivas karşılaşmasına odaklanmalarını gerektiğini hatırlattığı bildirildi. Terim'in "Sivas tehlikeli bir rakip. Son haftalarda kaybetmiyorlar. Ankaragücü maçındaki oyunun galibiyet için yetmeyeceğini gördük. Hakem pataları bir yana daha iyisini yapmamız gerekiyor. Sahamızda uzun bir galibiyet serimiz var. Yine kazanarak yolumuza devam edelim" dediği öğrenildi.