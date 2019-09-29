Galatasaray’da ilk 11, tam da beklendiği gibi sahaya çıktı. Ancak Fatih Terim’in bazı sürprizler yapması bekleniyordu. Bunlardan biri, Nagatomo veya Mariano’dan feragat edip, Ömer Bayram ya da Şener’in 11’e alınarak, yabancı kontenjanı konusunda hamle yapılması yönündeydi.

21 kişilik kadroya 12 yabancı yazdırabilen Sarı- Kırmızılılar’da tribüne çıkacak 2 kişi merak ediliyordu. Kararın Andone ile Seri’de yana kullanılması ise büyük şaşkınlık yarattı. Özellikle Andone, hafta boyunca 11’e hazırlık yaparken, kadroyu gördüğünde büyük şok yaşadı. Geçen haftanın başarılı isimlerinden Seri de, oldukça üzüntülüydü. 11’deki isimler dışında kulübedeki tek yabancı ise Ryan Donk’tu.

Değişiklikler etkili olmadı

Terim’in cezası nedeniyle oyun içindeki değişiklikleri yapan yardımcı antrenör Levent Şahin ise ikinci yarıda oyundan düşen Lemina’nın yerine Ömer Bayram’ı, Feghouli’nin yerine Emre Mor’u, Falcao’nun yerine de Adem Büyük’ü sahaya sürdü. Ancak bu değişikliklerden hiçbiri Galatasaray’ın hücum aksiyonlarında etki sağlamadı.