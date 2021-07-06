Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmandan sonra geçen sezon talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui ile birlikte kulüp kanalına konuştu.

'Omar büyük aşama kaydetti'

Fatih Terim, "Omar biliyorsunuz talihsiz bir kaza geçirdi. Bugün aramıza almak istedim ki ona da moral olsun diye. Çünkü o günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla, çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edeceğimiz yolumuz var. Onun için onun antrenmana çıkmasını istedim. Temmuz, Ağustos, Eylül yolumuz var ama inşallah bu yolun sonunda Omar'ı ilk günkü gibi yanımızda, aramızda, Galatasaray forması içinde görmek herhalde hepimizin, en çok da Galatasaraylılar'ın dileği. O günkü olduğu andan itibaren hadiseleri çok yakından takip eden biri olarak hakikaten inanılmaz bir çalışma temposu ve azim var. Belki sezona başlamayacak ama inanıyorum ki sezon içerisinde bize katılacak ve Galatasaray formasını giyecek. Kendisine tekrar hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

'Benim için çok büyük bir moral'

Deneyimli savunma oyuncusu Omar ise " İlk andan beri hep yanımdaydınız. Hep bana destek verdiniz. Özellikle Fatih hoca hep benim yanımdaydı. İlk bu olay olduğu anda zaten yanıma geldi. Bütün camia, bütün çalışanlar herkes benim yanımdalardı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Takdir ettiğim bir şey. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü. Bu benim için çok büyük bir moral. Umarım kendisinin de dediği gibi aynı hırsla, aynı azimle çalışarak Allah'ın izniyle formama kavuşma imkanı bulurum." şeklinde konuştu.



