Denizlispor maçından 6-1'lik skorla galip ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadeleyi, transferleri ve takımın genel durumunu değerlendirdi. Daha farklı bir skorla sahadan ayrılabileceklerini belirten Terim, "Galatasaray’ın oyununu ön plana çıkartmak lazım, hakkını vermek lazım. Deplasmanda da kazanmaya başladığımız zaman buradaki galibiyetlerin anlamı daha da fazla olacaktır. Tam takım bir arada olabilirsek. Ben hiçbir zaman eksikliklerden bahsetmedim. Tabloyu çizdim sadece. Ligde daha 20 maç var. Konuşmak için çok erken. Galatasaray takımı yukarıları sever. Oralara bakar" dedi.

'Müthiş bir Arda...'

Deneyimli teknik adam Muslera ile Arda'ya övgüler yağdırdı. Terim, "Muslera kolay bir süreç geçirmedi. Ayağı kırıldıktan sonra bir de anneyi kaybetmek kolay değildi ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Arda'nın kaptanlığı Muslera'ya vermesinden haberim yoktu. Arda böyle bir karaktere sahip. Onun için de çok seviliyor. Galatasaray’ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. Galatasaray’ın geleceğinde yeri olacaktır teknik olarak. Omar aniden kampa geldi. Birkaç kelime söylemek istedi, söyleyemedi, ağlamaya başladı. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. Jesse'nin gol atmasına sevindim. Ali Sami Yen'de 500. gol olmuş" dedi.

'Kampanyadan haberim yok'

Transferde 10 günleri olduğunu belirten Fatih Terim, "Olması için liste de verdik, isimleri de saydık. Olmadığı zaman da turup ağlayacak halimiz yok. ’Transfer olmadı vay.’ diyecek bir adam değilim. Daha önce demedim, bundan sonra da demem. Olmazsa dünyanın sonu değil" şeklinde görüş belirtti. Terim, başkan Mustafa Cengiz'in maçtan önce açıkladığı bağış kampanyasından haberi olmadığnıı söyledi. Soru üzerine şaşırarak, "Bağış kampanyası mı, kim başlattı?" diye soran Terim, "Başkan Mustafa Cengiz başlattı" denmesi üzerine, "Haberim yok. Haberim olmadığı şey hakkında yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" diye konuştu.