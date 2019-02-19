Galatasaray formasıyla sergilediği 3 maçlık performans nedeniyle eleştirilen Diagne’ye, hocası Fatih Terim sahip çıktı. Tecrübeli teknik adamın, rakip stoperleri zorlayarak Belhanda ve Feghouli’nin skor üretkenliğini arttıran Senegalli golcüye, “Mücadelenden memnunum. Hiç stres yapma, eleştirileri kafana takma. Golleri attıkça rahatlayacaksın. Senden bundan sonraki maçlara motive olmanı, uyum sürecini bir an önce tamamlamanı bekliyorum” dediği ifade edildi.

Diagne’nin de desteğinden dolayı hocasına teşekkür ettiği ve skora katkı sağlama konusunda kendisine söz verdiği kaydedildi. Yarışta açık ara önde Mbaye Diagne, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla attığı 21 golle, bu sezon Süper Lig’deki gol krallığı yarışında açık ara önde yer alıyor. Senegalli futbolcuyu, 11 golle Rodellaga, 9’ar golle Aleksic, Onyekuru, Robinho ve Cisse takip ediyor. 27 yaşındaki futbolcunun hedefi, geçen sezon 29 golle krallık tacını takan Gomis’i geride bırakıp ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu ele geçirmek.

Metin Karabaş / Fanatik