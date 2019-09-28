Galatasaray'da 5 yıllık galibiyet özlemine son vermek adına hazırlıklar tamamlandı. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmaylarının hafta boyunca oyuncularını Fenerbahçe maçının stresine sokmamak adına özel bir uygulamaya gitmediği öğrenildi.

Son antrenmanda oyuncuları ile konuşarak talimatlarını ileten Terim özellikle stoper ikilisi Marcao-Luyindama’yı uyardı. Sezona iyi başlayamayan bu oyunculara Terim, risk almamalarını ve oyunu geriden kurarken basit pas hataları yapmamalarını söylerken, top kaybından uzak durmaları, pozisyon alırken de yanlışa düşmemeleri gerektiğini de ekledi.

Feghouli’ye: Baskı yap!

Derbinin 11’ini hafta başında belirleyen ve orta sahada Lemina’ya görev verecek olan Terim, Fenerbahçe’nin orta sahada direnci gücü yüksek olduğunu aktarıp Gabonlu oyuncudan eski performansının üzerine çıkmasını istedi.

Orta saha üstünlüğünü isteyen Terim, merkezde sıkı ve güçlü presle Fenerbahçe’ye karşı koymaları gerektiğini aktarıp Belhanda-Babel ve Feghouli’nin de bu noktada baskı kurmalarını, Nzonzi-Lemina ikilisine destek vermelerini söyledi.