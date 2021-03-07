Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Goller de pozisyon değil. Martin'inki de iş değil zaten. Bu sahaya rağmen iyi oynadık ama bu saha bizim başımızı daha çok ağrıtacak. Çok iş açacak. Televizyondan yeşil gözüküyor ama öyle değil. Muhteşem bir 45 dakika oynadık sahaya rağmen... Oyunu domine eden bir Galatasaray vardı. İlk yarı yapamadık ama ikinci yarı iyi bıraktığımız ilk yarıya devam ettik. 2-2'yi bulduk, 3.'yü kaçırdık.

İyi oynamak, iyi mücadele etmek bazen yeterli olmuyor. Hem iyi mücadele hem iyi futbol vardı ama 3 puan yoktu. Halil, Henry, Falcao ve Kerem'in vurdukları girmedi. Bazen olmuyor.

59. dakikada Onyekuru'ya yapılan pozisyon... Ali Palabıyık top oynamış olsa bu pozisyona başka türlü tepki verir. Bu pozisyona siz içeriden 'kırmızı kart' demezseniz olmaz. 10 saniye önce de başka biri Gedson'un ayağına basıyor. 35 dakika 10 kişi oynayacaktı rakip... Ali Palabıyık top falan oynamadığı için bilmiyor. Bizi zaten ikna edemezler. Onlar kendilerini ikna etmek için sebep buluyorlar.

Her hafta bize bir şeyler yapılıyor. Her hafta!

Başka yerde oynama ihtimalimiz yok. Burada, Ali Sami Yen'de oynayacağız. Olimpiyat zemin olarak en güzeli... Başakşehir de bozuk. Karagümrük de orada (Olimpiyat) oynuyor. Yoksa biz müracaatımızı yaptık. Bizim zaten seyirci avantajımız yok. Dolayısıyla bu sahada oynayacağız. Artık seker mi, bize mi seker, rakibe mi seker göreceğiz...





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