Fatih Terim tribünde yıkıldı

Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 2’şer maç ceza verdiği teknik direktör Fatih Terim ile yardımcılarından Ümit Davala, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Cezasının ilkini Hatay'da çeken Terim, takımının ev sahibi karşısındaki etkisiz oyunu sonrasında çok sinirlendi. İkinci yarıdaki değişiklikler de takıma yaramayınca, İstanbul'a puansız dönen Aslan'da Terim'in keyfi bir hayli kaçtı.