Fatih Terim talimatı verdi! 6 numara...

İtalya'daki hazırlık karşılaşmasında en büyük zorluğu ön liberoda yaşadıklarını belirten Fatih Terim, yönetimden bir an önce takviye istedi. İdari menajer Hanedar, bu hafta sadece bu transfere odaklanacak.

6 numara aciliyeti İtalya’da 4-1 kaybedilen Fiorentina maçında bir kez daha ortaya çıktı! Galatasaray’da herkes Falcao transferine odaklansa da orta sahada ön libero eksikliği teknik heyetin artık bu açığın bir an önce giderilmesi yönünde görüş bildirmesine neden oldu. 6 numara pozisyonundaki boşluk nedeniyle Jean Michael Seri’yi ön liberoda oynatan Teknik Direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli oyuncudan istediği verimi alamadı. Seri’yi orijinal mevkisi olan 8 numara pozisyonunda değerlendirmek isteyen Fatih Terim, bir an önce kesici özelliği yüksek olan ön libero takviyesi talep etti.

Reddedilen teklif

Falcao ile birlikte 6 numara takviyesine odaklanan Galatasaray’a İngiltere Premier Ligi’nden beklediği haber gelmedi! Everton, Galatasaray’ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Morgan Schneiderlin için sarı kırmızılıların yaptığı 1.5 milyon Euro’luk resmi teklifi reddetti. Sarı kırmızılıların 6 numara pozisyonu için liste başında yer alan Fransız oyuncunun transferi de gündemden düştü.

Chelsea zora soktu

Bakayoko için de Chelsea Kulübü’nün yüksek kiralama bedeli talep etmesi transferi zora sokarken, idari menajer Şükrü Hanedar’ın da, bu hafta tamamen orta saha takviyesine odaklanacağı öğrenildi.

Ayrıca sarı kırmızılı teknik heyetin farklı kaybedilen Fiorentina hazırlık karşılaşmasında kritik hatalara imza atan Marcao ile de görüşerek Brezilyalı stoperi gelecek maçlar için uyaracağı ifade edildi. (Hürriyet)