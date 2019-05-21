Fatih Terim: Sahaya çıkın, hesabı kapatın!

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta mücadelesinde önceki akşam Başakşehir’i 2-1’lik skorla deviren Galatasaray, bitime 1 hafta kala Türk Telekom Stadı’nda şampiyonluğu ilan etmişti. Mutlu sonla biten akşamın öncesinde yaşananlar ise Sarı-Kırmızılılar için adeta korku filmi gibiydi... Mücadelenin ilk yarısına tutuk başlayan Cim Bom, 17. dakikada Eljero Elia’nın asistini iyi bir şekilde değerlendiren Riad Bajic’in golüyle 1-0 geriye düşmüştü. Oyunun ilk yarısı da bu sonuçla bitmiş, Galatasaray ikinci yarıda bulduğu 2 golle karşılaşmayı çevirmeyi başarmıştı. Soyunma odasında teknik direktör Fatih Terim’in oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasının maçın dönmesindeki kritik etken olduğu ortaya çıktı.

‘İnanmanız lazım!’

Tecrübeli teknik adamın, büyük moral bozukluğu ve şaşkınlıkla soyunma odasında bulunan oyuncularını, “Bu maç için herkesin bir planı var. Artık bundan sonra yapmanız gereken tek şey sahaya çıkmak ve inanmak. Burada kapanması gereken bir hesap var. Kendiniz gibi oynamak zorundasınız. Sahaya çıkın ve gerçek Galatasaray gibi oynayarak taraftarımız önünde şampiyonluğu kazanın. Bunu başarabilecek güçteyiz, başaracağız” sözleriyle ateşlediği bildirildi. Bu konuşma sonrasında sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64’te de Henry Onyekuru’yla bulduğu gollerle Başakşehir’i devirip mutlu sona ulaştı.