Fatih Terim rekor kırdı

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6.kez kazandı ve rekor kırdı﻿﻿.

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçmiş oldu.

2019-2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

2012-2013 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

2011-2012 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

2002-2003 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

1999-2000 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe



