Fatih Terim rekor kırdı
Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6.kez kazandı ve rekor kırdı
Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6.kez kazandı ve rekor kırdı.
Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçmiş oldu.
2019-2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
2012-2013 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
2011-2012 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe
2002-2003 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe
1999-2000 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray
1998-1999 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe