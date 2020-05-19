Galatasaray'da bir yandan corona virüs gündemi yaşanırken diğer yandan da futbola dönüş planları doğrultusunda takıma yapılacak takviyeler ön plana çıkmaya başladı. Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına başladı.

Bu doğrultuda Nijerya'nın önde gelen spor sitesi Completesports.com'da yer alan habere göre Galatasaray, Heracles Almelo forması giyen Nijeryalı forvet Cyriel Dessers ile ilgileniyor.

Haberde, "Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Nijeryalı forvet Dessers ile ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.

FATİH TERİM ONAY VERDİ

Sarı-kırmızılı yöneticilerin önümüzdeki günlerde 25 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandıracağı ve teknik direktör Fatih Terim'in de oyuncunun transferine onay verdiği öğrenildi.

CYRIEL DESSERS KİMDİR?

8 Aralık 1994 tarihinde Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya gelen Dessers, futbola OH Leuven altyapısında başladı. Aynı takımda profesyonel futbol yaşantısında başlayan Dessers, 2014 yılında KSC Lokeren takımına transfer oldu. Belçika ekibinde iki sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen golcü oyuncu, 2016 yılında Hollanda ekiplerinden NAC Breda'nın yolunu tuttu.

Etkili performansına Hollanda'da da devam eden Dessers, 2017 yılında 350 bin Euro karşılığında Utrecht'e gönderildi. İki sezon boyunca Utrecht'te mücadelede eden Nijeryalı forvet, sezon başında Heracles Almelo kadrosuna dahil oldu. Bu sezon takımıyla çıktığı 29 maçta 2 bin 582 dakika süre alan Dessers, 18 gol ve 6 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi.

Heracles ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.