Fatih Terim: Olmayanları konuşmayalım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda dün akşam Club Brugge’le deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Muhakkak kazanmak isterdik. Bence keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyalini verdi. Beraber oynadıkça daha iyi oynayacağız. Zaman zaman maç gitti-geldi. 60’tan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. Bir hayli etkindik o arada. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kaybetmememiz önemli. Sonuçta rakibimiz bize gelecek” ifadelerini kullandı.

‘Cevabını dönünce veririz’

Başarılı hoca, sözlerinin devamında sıradaki maçları işaret ederek, “Seyircimizle beraber orada (Ali Sami Yen) iyi işlere imza attık. Milyarlık bütçelerle iki takım gelecek ama ben hep grubun ilginç olacağını söylüyorum. Oynanmayan maçın neticesini bilemeyiz, kağıt üzerinde favori olarak söyleriz ama neler olacağını Allah bilir. 50 bin seyirciyle beraber oranın kolay olmadığını düşünüyorum, zevkli maçlar oynayacağız inşallah” diye konuştu. Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözleriyle ilgili olarak ise, “Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım. Sicilin, micilin, nüfuzla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız. Değerse cevabını veririz” diye konuştu.