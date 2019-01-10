Fatih Terim: O fark kapanacak!

Galatasaray’da devre arasında transfer çalışmaları gündemin ana maddesi olsa da, teknik direktör Fatih Terim diğer taraftan takımını şampiyonluk yarışına hazırlıyor. Tecrübeli hoca, her antrenmanda Başakşehir’le aradaki 6 puanlık farkın mutlaka kapanacağına dair inancını vurgularken, oyuncularını tamamen zirve mücadelesine odaklamaya çalışıyor. Eskişehirspor’la oynanan ve 3-3 biten özel maçta yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini kaydeden Terim, genç oyuncularla da sık sık konuşarak, ikinci yarıda onlara daha fazla şans vereceğini anlatıyor.

Yarın veda ediyorlar

Sarı-Kırmızılılar, 11 Ocak’ta Antalya Belek’teki kamptan ayrılacak. 12 Ocak’ta Almanya’da Leipzig ile oynanacak özel maçla beraber, devre arası hazırlıkları da son bulmuş olacak. Galatasaray kafilesi, bu maçın ardından Türkiye’ye dönerek çalışmaları Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek.

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Kamptan notlar...

■ Hazırlık maçı dışında her gün yapılan çift idman, oyuncuları bir hayli yormuş durumda.

■ 18 yaşındaki Yunus, üzerine katarak ilerliyor. Hoca, genç kanat oyuncusunu sol bekte deneyerek sürpriz yapabilir.

■ Takımdan ayrılan Rodrigues’in pozisyonu için Feghouli hazırlanıyor.

■ Maicon’un kafası karışık. Hem transfer durumu hem de ailevi meseleler konsantrasyon bozukluğu yaşatıyor.

■ Sağlık ekibi, sürekli Nagatomo ile iletişim halinde. Asya Kupası’nı yakından takip ediyorlar.

■ 20 yaşındaki orta saha Celil Yüksel, idmanlarda öne çıkıyor. Özgüveni ve hırsıyla dikkat çekiyor.

■ Emre Akbaba özel çalışıyor. Terim onunla özel olarak ilgileniyor ve sürekli psikolojik destek veriyor.

Metin Karabaş - Murat Akbaş / Belek