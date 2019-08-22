Fatih Terim net konuştu: Yeni bir başlangıç!

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda kozlarını paylaştığı Denizlispor karşısında hiç beklemediği bir yenilgi almıştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Aslan, şimdi ise Konyaspor maçıyla birlikte taraftarının önüne çıkacak. Cezası sona eren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kulübedeki yerini alacak. Tecrübeli çalıştırıcı da Yeşil-Beyazlılar ile oynanacak karşılaşma öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Denizlispor maçında yapılan hatalara değinen Terim, “Önemli olan yaptığımız hataları düzeltebilmek” dedi ve ekledi:

‘En iyisini yapmak zorundayız’

“Denizlispor maçından hepimizin çıkaracağı çok ders olmalı. Hepinizin bildiği üzere hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü büyük kulüpler bunu yapar. Siz de ne kadar büyük bir kulüpte olduğunuzun farkına varın. Konyaspor maçı bizim için bambaşka olacak. Çünkü taraftarımızın önünde yeni bir başlangıç yapacağız. Taraftarımızın karşısına en iyi şekilde çıkmalı ve onları mutlu edecek skoru elde edebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız.”

Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Terim’in elindeki not defterinde torunun fotoğrafının olması dikkat çekti.

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