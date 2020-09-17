Fatih Terim: Mücadeleden memnunum...

Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Oyunun kontrolü devamlı bizdeydi. Özellikle ilk yarıda golü bulduktan sonra bir rahatlık gelmiş olabilir ama ben memnunum. Bir defa iyi mücadele ettiler. Bol da pozisyon bulduk. Bir kornerden gol yedik. Turu garanti edecek bir oyun ortaya koyduk. Belki oyuncu 'Nasıl olsa kazanırız' diye düşünmüş olabilir ama ben memnunum.

4 kişinin dinlenmesi ve 3 kişinin değişmesi lazım diye düşündük. Luyindama gibi bazı oyuncularımızın da oynamaya ihtiyacı vardı. Bu tür rotasyonları zaman zaman yapmak zorundayız. Bugünkü mesele turu geççmekti. Kazasız belasız atlattık şükür ki...

Maç yeni bitti, sabah antrenman yapıp, cumartesi de kampa girip Pazar tekrar maç oyanayacağız. Bunlar kolay değil. O yüzden sürekli değişiklik yapmak durumunda kalacağız.











