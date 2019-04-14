Fatih Terim: Konuşursam ceza yerim...

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı 11'e 11 pozisyon vermedik. İkinci yarı 10 kişiyken, oyunun hakimiydik ama daha çok pozisyon verdik. Aşırı güven ve konsantre bozukluğu gol yememize sebep oldu. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik. Çok üzgünüm. Herhangi bir şey söylesem ceza yiyorum. Herkes konuşuyor bir şey olmuyor. Galatasaray ceza yiyor. Bu yüzden susuyorum. Maç öncesi, maçın içinde başka maç, bu sene enteresan şeyler oluyor. Kelimeleri çok seçerek ifade etmek istiyorum. 11'e 10'du yenemedim falan. Ya kardeşim sen VAR'a gideceksin. VAR çağıracak. Mehmet Topal'ın pozisyonu var. Korkaksanız bu işi yapmayın. Bu nedir ya? Rakiplerle bir işim yok benim. Burada gelenek bozulmamış. Ben bunu önemsemiyorum. Galatasaray'ın burada hatıraları var. Önemli olan kalan hatıralardır. Benim rakibimle işim yok. Sonlara girdik zaten yaptığınızı yaptınız. 10 maç ben yedim. Diğerleri birçok ceza aldı. Yapacak bir şey yok.