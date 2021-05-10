Fatih Terim: Kendinize gelin, kazanan biziz!

Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın soyunma odası Beşiktaş galibiyeti sonrası beklenildiği gibi coşkulu olmadı. Ancak burada da Fatih Terim devreye girdi ve takıma şu sözlerle moral verdi:

'İyi oynayarak, hak ederek..'

"Arkadaşlar kendinize gelin! Kazanan biziz, üstelik iyi oynayarak, sonuna kadar hak ederek kazandık. Son iki maçta da bu oyunu oynarsak, yine kazanırız. Sonrasında rakiplerimizin hata yapmasını bekleyeceğiz. İhtimal varsa, imkansız yoktur! Siz şimdi galibiyetin tadını çıkarın."

İşte Terim'den zafer şifreleri...

Fatih Terim böylesine kritik maçları ne kadar sevdiğini bir kez daha gösterdi. Kısa sürede Kara Kartal'ı analiz eden ve öğrencilerine ezberleten Terim, lider Beşiktaş'ı işte bu planla yıktı, sezon boyunca formsuz olduğu şeklindeki eleştirileri boşa çıkardı...

1)Tecrübeli oyuncuları sahaya sürdü. Özellikle Falcao ve Babel ile ilerde top tutmayı ve oyuna yön vermeyi düşündü. Aynı zamanda az süre aldıkları için yoğun fikstürde daha çok dinlenmiş isimlerdi.

2)Saracchi ve Yedlin gibi iki süratli beke şans verdi. Bu anlayışla da hem Beşiktaş'ın en tehlikeli bölgeleri olan kanatlarını durdurdu, hem de takımı atağa çıkarken, beklerinden maksimum verimi aldı.

3)Merkezde Taylan, Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru ve Babel iİe Atiba ve Josef'e sayısal üstünlük sağladı. Bu formasyonda da pas opsiyonları arttı, oyun kurma ve hücuma geçişlerde büyük katkı aldı.

4)Pres ilk andan itibaren hücumdan başladı. Özellikle Onyekuru başta olmak üzere Galatasaray'ın hücumcuları, Beşiktaş'ın savunmadan çıkışlarını ve oyun kurmasını engellemeyi planladı

5)Oyun okuma konusunda oldukça iyiydi. 73'te Babel ile Emre Akbaba'yı çıkardı, Arda Turan ile Emre Kılınç'ı oyuna aldı. Bu hamle sadece 3 dakika sonra sonuç verdi, 76'da Emre'nin asistinde Arda golü attı, skoru belirledi.



