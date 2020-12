Fatih Terim: Kampları kaldırdım!

Fatih Terim'in yayıncı kuruluşa maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

2 haftadır iyi oynayan 11 var. Son maç bence dönemin en iyi oyunuydu. Mecburiyetler de var tabii ki... Hem adalet hem de ödüllendirmek açısından bu ilk 11'i sahaya sürdük. Milli takımlara gönderdiklerimizin dönüşteki sakatlıkları ve korona olan oyuncularımız var. Her teknik adam her kulüp çok zorlanıyor. Babel hepsinden önce oldu, Arda burada oldu. Omar 2 defa pozitif çıktı ama Arda negatif çıktı. Bunların hepsinin programını yapmak ve hepsini bir yerde oynatmak gerçekten kolay değil. Scott ve grubu çok iyi çalışıyor. Eminim ki Türkiye'de her teknik adam kalbi çarpa çarpa sonuçları bekliyordur. Atlatmak kolay değil. Bazen izah edemediğiniz değişiklikler olabiliyor. Toplu hareket edilmesin, seyahat edilmesin deniyor, ikisi de var bizde... Yakın mesafe yok deniyor, soyunma odasından uçağa kadar yakın mesafedeyiz... Allah hepimize tüm ülkemize, tüm insanlara yardım etsin. Son maçlarda ben kampı kaldırdım. Maç günü öğlen Florya'da buluşuyoruz. Belki de deplasmanlara da maç günü gideceğiz artık. Korona hayatları da değiştiriyor, yaşam şeklini de...





