Ndiaye'yi tekrar kiralamayan, Fernando'yu da Sevilla'ya satan G.Saray, orta sahaya ilk 11 düzeyinde 2 takviye yapacak. Sarıkırmızılılar için Banega gündemdeki yerini korurken futbolcusunu satmak istemeyen Sevilla, bir başka orta saha oyuncusu Mesa'yı Fernando transferinde takas olarak önerdi. Ancak Cimbom bunu kabul etmedi ve Fernando'yu 4.5 milyon Euro karşılığında sattı. Teknik direktör Fatih Terim ise 6 numaraya alınacak isim için kıstaslarını belirtildi.

SCOUT EKİBİ LİSTEYİ HAZIRLADI

Terim'in, "6-8 gol atabilen ön libero istiyorum" dediği, bu nedenle Galatasaray'ın Mesa'yı beklemeye aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların scout ekibi ise tecrübeli çalıştırıcıya bol alternatifli bir liste hazırladı. Yeni transferler gelene kadar Cimbom'un orta sahasında Ryan-Donk-Selçuk İnan ikilisi görev yapacak.

(Sabah)