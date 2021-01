Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Her deplasman zordur ama Antep herkesin ciddi sıkıntılar yaşadığı bir yerdir. 3 puan istiyorduk, aldık. Dinamizm, gençlik ve çabukluk da tecrübe kadar önemlidir. İlk yarı sonunda değişiklikleri böyle yapmak istedik. İlk yarı da atabilirdik gol...

Penaltı mı, penaltı... Zaten maç da bitmişti. Ömer'in biraz daha dikkatli olması lazımmış. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti.

Onyekuru'yu hepimiz biliyoruz. Belki Avrupa'ya gittiği zaman pek sesi çıkmıyor ama bizdeyken gereğini yapıyor. Hala hazır da değil. Onyekuru'daki ısrarım çok net ve açıktı. Çok önemli bir silah. Daha evvel de bu yüzden alınöasını istedim. Keşke daha önce alınsaydı.

Kerem Aktürkoğlu umarım Galatasaray'ın ileride önemli oyuncularından biri olacaktır. Ondan da memnunum.

Transferde Galatasaray gibi davranmalıyız. Bir şeyler olmalı... Bazen para ya da ilişkiler her şey değil. Önemli olan değerler. Bu değerler içindeki itibar. Ayın 1'inde saat 17'ye kadar bazı isteklerini sürdürecektir. Ama ben bunu Galatasaray gibi yapalım istiyorum. 1-2 oyuncu daha yarın, öbür gün açıklanabilir. İrfan can ve Visca'yı zaten söylemiştim. İrfan Can da düzgün duruyor. Herkes onun ne istediğini biliyor. Hangi fedakarlık gerekiyorsa yapmalıyız. Burada da koca Galatasaray geri çekilmemelidir.