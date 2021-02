Fatih Terim: Galibiyet hakkımızdı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, hem yoğun maç temposu hem de hava şartlarını düşünerek kadro seçimlerini ve oyun planını buna göre yaptı. 90 dakika sonunda istediğini de alan Sarı-Kırmızılılar'da Terim şunları söyledi: "Zeminin topu kontrol ettiği bir mücadele oldu. İlk 45 dakika, 'Helal olsun' dedirten bir Galatasaray vardı. Normal bir zemindeymişiz gibi oynadık ve çok fazla gol pozisyonuna girdik. Hava şartları sebebiyle garip şeyler de oldu. Hiç alakası yokken golü yedik. Onyekuru'nun çabukluğuyla penaltıyı kazandık ve 3 puanı aldık. Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa her an her şeyi yapabilecek bir takımdı."

'Kerem ve Mohamed...'

"Şartlar ne olursa olsun; dışarıdan da zorluklarla, cezalar ve sakatlıklarla geliyoruz. Tekrar liderliği almanın sevincini yaşıyoruz. Kerem'e daha çok şans vermeyi düşünüyorum. Her geçen gün üstüne koyacak. Mohamed ise iyi oynuyor. Son zamanlarda topun bizde kalıp, bizi çağıran bir oyuncuya alışık değildik. Hava toplarında da çok etkili. Daha yeni aramıza katıldı. Gol atmasına da çok sevindim. Her yönüyle bize alışınca, daha iyi olacak. Bu gençlerin sayısını artırırsak, Galatasaray'ın kurtuluşu olur."