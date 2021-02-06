Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Derbi öncesi maça değinmeyen ve çarpıcı açıklamalar yapan Terim, özellikle localardan kendilerine küfür edildiğini vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

'Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz'

"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Seyirci varken alışığız zaten. Neyini konuşacağız şimdi maçın? Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler, hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarımı vermediler. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den." ifadelerini kullandı.

'6222 diye bir şey var değil mi?'

"Burada maç öncesi röportaja gelen oyuncular, bize tribünlerden, localarda galiz küfürler ediliyor. 6222 diye bir şey var değil mi? Peki bu böyle bir ortamda nasıl olabiliyor? Demek ki federasyondan da destek veriliyor."

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