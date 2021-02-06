Fenerbahçe - Galatasaray canlı

Süper Lig 2020-2021 sezonu 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamadı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçı berabere bitmeyen tek takım konumunda. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin canlı maç anlatımı ve önemli detayları fanatik.com.tr'de...





Mücadele başladı.

İLK TEHLİKE FENER'DEN!

3' Karşılaşmadaki ilk pozisyon ev sahibi Fenerbahçe'den geldi. Caner Erkin'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Mbwana Samatta, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve kalesini terk eden Fernando Muslera'yı geçti. Samatta'nın çaprazdan boş kaleye şutu farklı derecede auta gitti

11' Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutu yandan auta gitti.

İlk yarım saat geride kaldı, iki takımın da önemli bir gol pozisyonu yok.

30. dakika itibariyle isabetli pas sayıları

Fenerbahçe: 60

Galatasaray: 120

33' Valencia'nın ortasında Osayi yakın mesafeden vurdu. Top, auta gitti.

39' Maçtaki ilk isabetli şut 39. dakikada geldi. Sosa'nın şutunu Muslera kurtardı.

MUSLERA İNANILMAZ ÇIKARDI!

40' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Caner Erkin'in ortasında Samatta yakın mesafeden kafayı vurdu, yine Muslera kurtardı!

Fenerbahçe - Galatasaray 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Osayi, Mert Hakan, Samatta

Yedekler: Harun, Lemos, Cisse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mesut, Gökhan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan, Babel, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Yedlin, Emre Taşdemir, Luyindama





Sınırdakiler

Fenerbahçe’de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı Lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir’i mağlup etti. Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.