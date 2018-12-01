Fatih Terim: 'Cefakar ve vefakar taraftarlarımız sağ olsunlar'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, taraftarıyla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş mücadelesi öncesi son çalışmasını Türk Telekom Stadı'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

Antrenmanın ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Terim, "Bütün taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Kısa süre önce yapılan bir çağrıda, bu soğuk havada, burada olmanın tek bir açıklaması olabilir; Galatasaray'a adanmış hayatlar. Kulübüm, takımım, arkadaşlarım ve kendim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Cefakar ve vefakar taraftarlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Galatasaray, her zaman elinden gelenin en iyisini sahada yapmak ister, yapmalıdır. Çok ciddi bir rakibimizle oynayacağız. Büyük bir rakibimizle oynayacağız. İnşallah sonuç istediğimiz gibi olur ama ne olursa olsun, bu atmosfer çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

AA