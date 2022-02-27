Fatih Terim canlı yayına bağlandı
Galatasaray ayrılığı sonrası Fatih Terim ilk kez açıklama yaptı. Terim, Galatasaray'da aldığı kupalar ile ilgili kısa bir kafa karışıklığı yaşadı. Bir de bomba iddia geldi, Fatih Terim'in Dünya Kupası'na gidecek bir takımdan teklif aldığı ileri sürüldü.
Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında Fatih Terim ile telefonda konuştu. Engin, Fatih Terim'e kariyeri boyunca kaç kupa kazandığını sordu.
Terim, Sinan Engin'in sorusuna "30 küsür kupam var diye biliyorum. Galatasaray 'da kaç unuttum, şaşırdım şu anda" şeklinde yanıt verdi ve kısa sohbetin ardından telefon konuşması sonlandı.
Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var."
Fatih Terim'in Galatasaray kariyeri;
- 8 Süper Lig şampiyonluğu
- 1 UEFA Kupası
- 3 Türkiye Kupası
- 4 Türkiye Süper Kupa
- 3 TSYD kupası