Fatih Terim canlı yayına bağlandı

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, canlı yayında Fatih Terim ile telefonda konuştu. Engin, Fatih Terim'e kariyeri boyunca kaç kupa kazandığını sordu.

Terim, Sinan Engin'in sorusuna "30 küsür kupam var diye biliyorum. Galatasaray 'da kaç unuttum, şaşırdım şu anda" şeklinde yanıt verdi ve kısa sohbetin ardından telefon konuşması sonlandı.

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var."

Fatih Terim'in Galatasaray kariyeri;

8 Süper Lig şampiyonluğu

1 UEFA Kupası

3 Türkiye Kupası

4 Türkiye Süper Kupa

3 TSYD kupası



