Fatih Terim: Bulduğunu atacaksın

Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada Real Madrid gibi takımlar karşısında hazırlanan plana bağlı kalmanın önemine değindi. Tecrübeli teknik adam, “Burada en önemli nokta, hele hele bu seviyelerde yakaladığınızı atacaksınız. Real Madrid, PSG gibi takımlara bulduğunuzu atacaksınız. Çünkü siz öne geçerseniz başka bir oyun oynanacak demektir. Olaylar çok değişebilir. Maalesef bu avantajı elde edemedik” diye konuştu.

‘Mecburen riske giriyoruz’

Tecrübeli teknik adam, çok basit top kayıpları yaptıklarını söyledi. Terim, “Nitekim golü de böye yedik. Böyle takımlara karşı bulduğunuzu atamazsanız, direncinizi kırarlar. 1-0 geriye düşünce daha çok riske girip, daha çok pozisyon verirsiniz. Real Madrid gibi takımlara karşı bu kadar pozisyona girebilirsiniz zaten. Tabii ki üzgünüm. Bir hayalim var diye gelmiştim ki, bundan vazgeçmedim ama böyle yürekten oynanan bir oyun sonrası çok fazla söylenecek bir şey yok. Mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı, “Şampiyonlar Ligi’nde bilmiyorum, 1 dakikada 3 pozisyona giren var mıdır? Yoktur ama zaten atamayan da yoktur!” dedi.

‘Taraftar değil seyirci yapar!’

Son olarak Belhanda ile tribünler arasında yaşananlara değinen Terim şunları söyledi: Taraftarların bilmesi gereken bir şey var, performansını beğenmediğimiz oyuncuya gereğini yaparız. Ancak Ali Sami Yen’de oyuncunun yuhalanması hiç alışık olmadığım, beklemediğim bir şey. Taraftar bunu yapmaz, seyirci yapar! Çıkarken ne dedi onu bilmiyorum. Eğer oyundan düşmeseydi zaten çıkarmazdım. Çünkü Seri’nin sarı kartı vardı. Muhakkak tepki olur ama yuhalama, hakaret, küfür hele hele Ali Sami Yen’de alışık olmadığım bir şey.