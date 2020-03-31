Fatih Terim: Bu sınavdan çok şey öğreniyorum

Corona virüsü testi pozitif çıktıktan sonraki sekizinci gününde, klinik bulguları iyiye gittiği için hastaneden taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim evine geçti. 14 günlük karantinaya evde devam edecek olan Terim, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla,kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz.Allah, herkesin sınavını,kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim,katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım...”

Herkese teşekkür etti

“Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum. Bu süreçte başta Prof. Dr. Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi Sarı- Kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.”

FATİH TERİM'İN CORONA GÜNLÜĞÜ

Buse Terim: Güneş açtı

Taburcu haberinden sonra sosyal medyadan açıklama yapan Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı, “En son ‘Sen iyileştiğinde güneş açacak’ yazmıştım. Bugün taburcu oldun ve güneş açtı. Şimdi evde izole bir şekilde dinlenmeye geçti ve tedavisine evden devam edecek. Bu süreçte gerçek anlamda yanımızda olan, arayan soran, mesaj atan, sosyal medyadan iyi dileklerini gönderen, dua eden tanıdığım tanımadığım herkese çok teşekkür" dedi.

Doktoru: En ufak şikayeti olursa...

Fatih Terim’ in doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, “Hocamız bugün taburcu edildi. 18 Mart’ta koronavirüs testiyle başvurmuştu. Yaklaşık 1 hafta sonra bizim hastanemize yattı. Hocamızın takipleri de gayet iyi gitti; kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hâlâ pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak" diye konuştu.

İkinci müjde Yusuf Günay'dan

Fatih Terim’den sonra ikinci müjdeli haber Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan geldi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Günay, “Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibarıyla taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’ tan acil şifalar diliyorum” açıklamasını yaptı.