Fatih Terim: Bize yakışanı yapacağız

Alanyaspor’u zor da olsa devirip zirve yarışında kalan Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa’ya çevirdi. Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’ndaki son maçına çarşamba günü Fransa’da çıkacak. Sarı- Kırmızılılar, 13 puanı bulunan lider PSG’ye konuk olacak. Fransız devi gruptan lider çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 3.’lük için rakibini mutlaka yenmek zorunda. Grupta Real Madrid’in 8, Brugge’ün 3, Galatasaray’ın 2 puanı bulunuyor. Son maçlarda Cim Bom’un kazanıp, Belçika temsilcisinin ise Real Madrid’e takılması gerekiyor. Fatih Terim, bu ihtimali sonuna kadar kovalamak istiyor.

‘Sonuna kadar...’

Oyuncularıyla toplantı yapan İmparator, motivasyon turlarına başlarken, hiçbir şeyin imkansız olmadığını belirtti. Terim’in, “Galatasaray’ın olduğu yerde, her zaman umut vardır. Çıkıp Fransa’da bize yakışanı yapacağız. Bir ihtimalimiz var. Bunu sonuna kadar zorlayacağız” dediği öğrenildi.

Metin Karabaş