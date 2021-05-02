Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Sona yaklaştıkça işlerin daha zorlaştığını belirten Terim, ''Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak.'' diye konuştu.

Yoğun fikstür, koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklikler yapmaya mecbur olduğunu ifade eden Terim, şu ifadeleri kullandı:

'Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız'

''Mümkün olsa kadromuzu hiç değiştirmeyeceğiz ama bu kadar sık maç fikstüründe değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan, Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Korona, sakatlıklar, milli takım dönüşleri bizi öyle bir hale soktu ki bazı şeylere mecburuz. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız.''

'En iyisini yapmaya çalışıyoruz'

"Mostafa Mohamed sakatlık, korona derken fizik eksiklik oldu. Falcao maskeyle, yeni yeni oynuyor. Stoperimiz korona, alternatifi başka olur derken bu sefer Etebo. Maça ve kadroya göre elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

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