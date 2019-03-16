Fatih Terim: 2. yarıda kazanan takımı istiyorum

Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek ara öncesi, Galatasaray’da tek gündem Bursaspor deplasmanı... Sarı-Kırmızılılar, pazar günkü karşılaşmanın taktik provasını dün akşamki antrenmanda gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, detaylı bir rakip analizinin ardından, Bursa’da sahaya sürülecek 11’i belirledi. Oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki takımın mücadelesini görmek istiyorum” diyen tecrübeli hoca, kadrosunu da buna göre güncelledi.

Akbaba’ya kulübe yolu

Antalya karşısına ön liberoda Ndiaye ile başlayan Terim, ikinci devrede oyuna girip sezonun en iyi performansını gösteren Donk’u bu kez başlangıç kadrosuna dahil edecek. Böylece Ndiaye merkeze daha yakın oynayacak. Kanatlarda Onyekuru ve Feghouli, forvet arkasında Belhanda, ileri uçta ise Diagne görev yapacak. Sakatlığını atlatmasına rağmen hem fiziksel hem de performans olarak toparlanamayan Emre Akbaba’ya ise kulübe yolu göründü.

Savunmada değişim yok

Savunmada Mariano, Luyindama ve Marcao’nun yeri garanti. Nagatomo’nun sakatlığı devam ettiği için sol bekte yine Emre Taşdemir yer alacak. Her ne kadar Linnes bu bölgeyi zorlasa da, Fatih hoca özellikle Diagne’nin kenardan yapılacak ortalara ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulundurup Emre’ye bir şans daha tanıyacak.

Metin Karabaş