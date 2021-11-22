Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup eden Altaş Denizlispor ’da teknik direktör Fatih Tekke, zor bir müsabakadan galibiyetle ayrılmayı başardıklarını söyledi. Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın başında çıktığı ilk karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Galip gelerek güzel bir başlangıç yaptıklarını aktaran Tekke, şunları kaydetti:

"Bugün bunu başarabildik. Önce adım adım gitmeliyiz ve bulunduğumuz durumdan çıkmalıyız. Oyuncularımın ikinci yarıdaki performanslarından memnunum. Çalıştığımızın bir kısmını sahaya yansıttılar. Daha yukarılarda oynamalıyız. Zor bir karşılaşmaydı, galip gelmek Denizlispor’a iyi geldi." (AA)