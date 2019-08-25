Karagümrük, Alparslan Erdem ve Ramazan Civelek'in golleriyle Altınordu'yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, sezona çok iyi bir giriş yaptıklarını söyledi.

Canel, “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Bunun dışında kadına şiddete dur demek istiyorum. Çalışmalarımızın karşılığında sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptık. Golü daha erken bulabilirdik. 2-0’dan sonra da çok pozisyon bulduk. Ancak Altınordu bizi çok zorladı. Genç oyuncularıyla çok iyi pas yapıp mücadele ettiler. Biz de tecrübeli ayaklarla galip geldik. Maç maç bakıyoruz ve sezon sonunda Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” diye konuştu.



