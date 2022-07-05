Volkan Demirel ile sezon sonunda yolları ayırdıktan sonra takımın başına Andrea Pirlo'yu getiren Fatih Karagümrük yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüyor. İstanbul ekibi daha önce Emir Tintiş, Ibrahim Dresevic, Adnan Uğur ve Matteo Ricci'yi kadrosuna kattıktan sonra geçtiğimiz sezon Schalke'den kiralık olarak gelen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı siyahlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz sezon Schalke 04 takımından kiralık olarak kadromuza kattığımız Münir Levent Mercan’ın opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon Süper Lig 'de 18 maça çıkan Münir Levent Mercan, herhangi bir skor katkısı yapamadı. Türkiye Kupası'nda Karagümrük ile oynadığı 4 maçta 1 gole imza atan 2000 doğumlu orta saha oyuncusu toplamda 625 dakika süre aldı.

Almanya Milli Takımı'nın formasını giyen 21 yaşındaki genç on numara, milli takımlar düzeyinde bu zamana kadar sadece Almanya U20 takımı ile 2 maça çıktı.



