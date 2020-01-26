Fatih Karagümrük, Joseph Attamah’ı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

26 Ocak 2020, Pazar 12:39 Son Güncelleme:
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Fatih Karagümrük, Joseph Attamah’ı kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor’da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Bonservisi Medipol Başakşehir’de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

İSTANBUL (AA)

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