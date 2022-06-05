Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off yarı final rövanş maçında Fenerbahçe , Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.

İlk maçı 1-0 kazanan Karagümrük, finale yükselmeyi başardı ve Beşiktaş 'ı eleyen Gaziantep ALG Spor'un rakibi oldu.

Fatih Karagümrük’ün gollerini Ece Türkoğlu ve Sibel Duman (P) kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini ise Sümeyra Kıvanç (K.K.) ve Zenatha Coleman attı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde şampiyon 12 Haziran'da oynanacak final maçıyla belli olacak.



