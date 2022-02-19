Fatih Alper Tuncal: Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı

TVF Kadınlar 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Bahçelievler Voleybol Kulübü’nde başkan ve aynı zamanda başantrenör olarak görev yapan Fatih Alper Tuncal, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün kuruluşu ile ilgili konuşan Tuncal, “2006 yılında öğretmenlik yaptığım okulda takım seçmeleri yaptım. Oradan yola çıktım. Sonra baktım okul maçları yeterli olmuyor. Kulüp kurmaya karar verdik. Kulübü kurduk. Başkan bulamadık. Başkanlığını da ben yaptım. Öğretmenlik bir yandan başkanlık bir yandan derken takım iyice iyiye gitmeye başladı. Sonra çocukların yaşları büyümeye başladı artık ve profesyonel liglere girelim dedik. Profesyonel lige başvuru yaptık. Sonra Bölgesel Lig, ardından 2. Lig'e ve 1. Lig'e yükseldik. 1. Lig'de belirli süre kaldık ama paramız yetmediği için kulübü kapatmak zorunda kaldık. Şimdi desteklerimiz daha da arttı, altyapıdan sporcularımız daha fazla gelmeye başladı. Onlarla birlikte bu sene tekrar 2. Lig'deyiz. Şu anda da play-off'ları kovalıyoruz. Pazar günü de Galatasaray ile çok önemli bir maçımız var. Grup inanılmaz bir grup oldu. Sonuna kadar savaşacağız. Galatasaray’ı yenip play-off'lara gitmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Büyük ihtimalle play-off oynayacağız”

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde pazar günü oynayacakları Galatasaray müsabakasını kazanmaları halinde play-off turuna katılmaya hak kazanacaklarının altını çizen Fatih Alper Tuncal, bu müsabakanın hazırlıklarının iyi gittiğine değinerek, “Takımdaki hava çok güzel. Sakatımız yok çok şükür. İnşallah sakatımız olmaz. Antrenmanlar çok verimli geçiyor. Kızlar çok istiyorlar ve hevesliler. Bizi mutlu eden de bu, onların çok istemesi ve azmi. Antrenmandan kaçmıyorlar. Antrenman bittiği zaman; ‘biraz daha, biraz daha’ diyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çocuklarıma da inanıyorum. Büyük ihtimalle biz play-off oynayacağız” diye konuştu.

“Ebrar Karakurt, Türkiye’nin gururu”

Kulüplerinde altyapıdan birçok oyuncunun A takımda oynama şansı bulabildiğine de değinen Tuncal, “Altyapılar bir kulübün can damarı. Altyapılar olmasa o kulüpler barınamaz. Çünkü dışardan transferlerle bu iş yürüyecek boyutu geçti. Maliyetler yükseldi. Muhakkak ki altyapıdan sporcu gelmesi gerekmekte. Ebrar, bize 1 sene VakıfBank’tan yetişmesi için gönderildi. Hatta oradan 3 oyuncu birden geldi. Şu anda 2’si VakıfBank'ın A takımında oynuyor. Ebrarımız da İtalya’ya gitti. Ebrar inanılmaz bir sporcu. İnanılmaz hırslı bir sporcu. Onunla çalışmak çok keyifli. Zor bir sporcudur ama antrenörünü severse yapmayacağı iş yoktur. Bizim 1. Lig'deki ilk sezonumuzda bizi sırtlamıştı, 1 puanla play-off'u kaçırdık. Ebrar, inanılmaz gayreti ve hırsıyla mükemmel bir sporcudur. Türkiye’nin gururu zaten. Çok iyi noktalara gelecek. Son 2 haftadır MVP seçiliyor. Çalıştığım ender başarılı oyunculardan birisidir” ifadelerini kullandı.

“Ebrar tam bir dünya yıldızı ve umarım onu iyi değerlendiririz”

Fatih Alper Tuncal, daha önce Bahçelievler Voleybol Kulübü’nde birlikte çalıştığı milli voleybolcu Ebrar Karakurt'la ilgili düşüncelerini de şöyle aktardı:

“Ebrar bana hep şunu söylerdi; ‘Ben 22 yaşına geldiğim zaman Avrupa’ya gitmek istiyorum, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istiyorum.’ Sürekli konuşurduk. Ben de Türkiye liginin, İtalya’dan sonra dünyanın en iyi ligi olduğunu, burada oynamasının kendisine daha çok katkı sağlayacağını söylerdim ama sürekli İtalya'da oynamak istediğini söylerdi ve gitti. Çok büyük başarılar sağlıyor. Maçları izlerken gururla izliyoruz. Milli takımımız için altyapıdan çok fazla oyuncu çıkmıyor ama Ebrar tam bir dünya yıldızı ve inşallah onu iyi değerlendiririz. İnşallah onu kırmayız. Türk voleybolu için çok ender yetişen sporculardan birisi. Milli takımımız için çok faydası olacağını düşünüyorum. Avrupa’da da göğsümüzü gere gere izleyebileceğimiz bir sporcu bunun gibi birkaç sporcumuz daha var. Bunlar da umarım Avrupa’ya giderler ve bizi Avrupa’da temsil ederler.”