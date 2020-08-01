Fatih Aksoy’da Merih Demiral örneği

1.5 yıl önce kiralık olarak gittiği Demir Grup Sivasspor’da performansıyla dikkat çeken Fatih Aksoy, Beşiktaş’a geri dönmüştü. 22 yaşındaki ön libero için Süper Lig’den teklif yağarken, Kartal’ın planları başka... Siyah-Beyazlılar, Alanya ile Welinton transferini görüşürken, Akdeniz ekibi karşılık olarak Fatih’in bonservisini istemişti.

Menajerleri aynı

Ahmet Nur Çebi bu öneriyi reddetti ama farklı bir teklif sundu. Merih örneğini veren Çebi’nin, "Fatih’i kiralayalım. Sizden Avrupa’ya gitsin. Hem siz kazanın hem de biz" dediği öğrenildii. Fatih ile Merih’in menacerliğini yapan Cenk Melih Yazıcı’nın da bu görüşmelerde etkin rol oynadığı kaydedildi. Alanya, Portekiz’in Sporting Lizbon takımından satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral’i 6 ay sonra 7 milyon Euro bonservisle İtalya’nın Sassuolo ekibine göndermişti.

Süleyman Hatısaru





İlgili Haberler Son dakika transfer haberi! Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Gökhan Gönül savaşı



