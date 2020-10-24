Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Faruk Süren, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Televizyonu'nda yayınlanan 'Türkiye'den Futbol' programına konuştu

'Galatasaray hak ettiği oyunu oynayamıyor'

"Seçim daha henüz yok, Mayıs ayında olacak. Önümüzde 7 aya yakın bir süreç var. Mevcut yönetim ile sportif açıdan ahenk kurulamıyor. Bu ahenksizlik içinde de Galatasaray hak ettiği oyunu oynayamıyor ve teknik direktörümüzü yalnız bırakıyorlar. Zor günler geçiriyoruz"

"Galatasaray Başkanı ile teknik direktörünün iletişiminin basın yoluyla olması sakıncalı ve yanlış. Bir başkan ve teknik direktör, konuyu yüz yüze konuşur"

"Bu yanlış bir yöntemdir. Bu kaosa varır, Galatasaray'ın lehine olmaz "

"Medya önünde bunun tartışması olmaz. Teknik direktörümüz böyle bir şey katiyen yapmaz ama başkan bunu yaparsa, bu yanlış bir yöntemdir. Bu kaosa varır, ayrılıklara neden olabilir. Bu ayrılıklardan fayda elde etmeye çalışanlar olabilir, Galatasaray'ın lehine olmaz. Fatih hoca, çok iyi bir Galatasaraylıdır. Yönetimde bulunan Galatasaraylılardan daha iyi Galatasaraylıdır ve Galatasaray'ı çok iyi tanıyan bir insandır"

"Fatih Terim, başkan adayı olmaz"

"Fatih Terim'in başkanlığa aday olacağını zannetmiyorum, öyle bir niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Adaylık konusunda çok yolumuz var."