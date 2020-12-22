Sporda 2020 yılının en iyileri belli oldu. Ülkemizi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler, yöneticiler ve medyanın başarılarının taçlandırıldığı 'Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri' ödüllerinde kazananlar açıklandı. Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada FANATİK Gazetesi de ödüle layık görüldü. Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı ile İstatistik ve Tarih Sorumlumuz Aslıhan Çil'in birlikte hazırladığı 'Panorama' sayfamız, 'En İyi Spor Sayfa Tasarımı' ödülünü aldı. Büyükavcı ve Çil, törene çektikleri teşekkür videosuyla katıldı.

Yıldızlar geçidi

Törende 'Yılın Spor İnsanı' Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu seçilirken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülünü aldı. 'Yılın Futbolcusu' Lille'de forma giyen yıldızımız Yusuf Yazıcı olurken, 'Yılın En İyi Futbol Takımı' ödülüne de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Başakşehir layık görüldü.



