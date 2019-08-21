5 Temmuz’da 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan gururumuz Merih Demiral, dün de Siyah-Beyazlılar’a 5 yıllık imzayı resmen attı. 21 yaşındaki futbolcu, kendisi için düzenlenen basın toplantısında da çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Burası çok büyük bir kulüp. Buranın ilk Türk futbolcusu olmak benim için ayrı bir gurur. Gençlere vermek istediğim tavsiye hayallerini hiçbir zaman bırakmasınlar. Ben şimdi hayalini kurduğum futbolcularla idman yapıyorum. Gençler çalışmaya devam etsin. Çalışınca gerisi geliyor.”

‘Çok büyük bir aile’

“Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Sahaya çıktığımda elimden ne geliyorsa en iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah formayı giyip bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyorum. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Juventus’un çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Tesislere girdiğimde buranın ne denli büyük bir aile olduğunu anladım. Burada kalıcı olmak önemli. Umarım kalıcı olup kulübüm için en iyisini yaparım”

Arkadaşımız Yakup Çınar, Merih Demiral’ı Torino’da yine adım adım izledi.

‘Öğreneceğim çok şey var’

“18 yaşındayken Avrupa’ya çıktım. Çünkü bu benim çocukluk hayalimdi ve şu anda hayalimi kurduğum yerdeyim. Chiellini ve Bonucci gibi oyuncuların deneyimlerinden çok şey öğrenmeyi umuyorum. Onlar bana tecrübesiyle büyük katkı sağlıyor.”

Merih’in yanında Juventus efsanesi, futbol direktörü Nedved vardı.