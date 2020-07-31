Simon Falette’in bonservisini almak isteyen Fenerbahçe, Frankfurt ile yapacağı görüşme için randevu aldı. Ancak bu toplantı yüz yüze olmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle taraflar video-konferans yöntemiyle ilk buluşmayı gerçekleştirecek. İki kulübün toplantıyı önümüzdeki hafta yapmak için anlaştığı kaydedildi. yarım sezonluğuna kiralanan Falette’in sözleşmesinde 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Fenerbahçe yönetimi, bundan daha az bir fiyata işi bitirmek istiyor.