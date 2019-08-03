Sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde büyük bir hareketlilik yaşayan Galatasaray forvet hattını baştan aşağıya değiştirecek. Diagne'nin yerine Radamel Falcao'yu almak için çalışan Sarı-Kırmızılılar, Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek için de büyük bir çaba harcıyor.

ÖNCE MITROGLOU GÖNDERİLECEK

Yönetim eğer Yunan futbolcuyu gönderebilirse bu bölgeye scout transferi yapmayı planlıyor. Listede Gent'li Roman Yaremchuk ve Midtjylland'ta oynayan Paul Onuachu bulunuyor.

İKİ KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ

23 yaşındaki Ukraynalı Yaremchuk, Hasan Şaş tarafından da iki kez canlı olarak izlendi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi olan genç yıldız, 1.91'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.

BASKETBOLCUYU ANDIRIYOR!

Nijeryalı Onuachu ise 2.01'lik boyuyla basketbolcuları anımsatıyor. Fiziğine rağmen çok teknik bir futbolcu olan 25 yaşındaki forvet ile birçok Avrupa kulübünün de ilgilendiği belirtiliyor.

Kaynak: Takvim