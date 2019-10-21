Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın akşam Türk Telekom Stadyumu'nda dünya devi Real Madrid'i ağırlayacak olan Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan kötü haber geldi.

Terim 'Bakacağız' demişti

Fatih Terim'in yarın akşamki maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında 'Yarın oynayıp oynamayacağına bu akşamki idmanda bakacağız' dediği Falcao antrenmanda yer almadı. Terim ayrıca Falcao'nun durumuyla ilgili de kulüp doktoru Yener İnce'den de bilgi aldı.

Kadroda yok

Falcao'nun ismi yarınki maç için açıklanan kadroda da yer almadı.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kadrosu şu şekidle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

Murat Akbaş

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