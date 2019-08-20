Galatasaray’da saatler Falcao’ya kuruldu... Haftalardır Kolombiyalı yıldızı bitirmeye çalışan Sarı-Kırmızılı Yönetim, artık mutlu sona çok yakın. Öyle ki dış basın da gelişmeleri yakından takip ediyor, bu transferin her an açıklanabileceğini yazıyor. El Colombiano’ya göre Falcao, yarın Galatasaray’ın yeni oyuncusu olarak duyurulacak. Kolombiya medyasının yanı sıra Fransa’dan Le10Sport da Falcao ile ilgili önemli bir bilgi verdi. Haberde; Monaco’nun son kez Kolombiyalı forvete kontrat yenileme teklifi yaptığı ancak 33 yaşındaki yıldızın yine olumsuz yanıt verip, kapıyı kapattığını yazdı.

Pazar günü sahada

Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberler de Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak cinsten. Galatasaray’ın profesyonelleri tarafından Falcao’nun açıklanma yani tanıtım filmi hazırlanırken, yönetimin planı da hazır. Falcao, yarın veya perşembe günü ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul’a getirilecek. Sonrasında ise Türk Telekom Stadı’nda görkemli bir imza töreni yapılacak. Cim Bom’un hedefi, pazar günü Aslantepe’de oynanacak Konyaspor maçında Falcao’yu mutlaka karşılaşma kadrosuna almak.

Metin Karabaş

Bu haberi de okudular Galatasaray'ı bekleyen tehlike! Diagne satılamazsa...