Galatasaray'da bu sezon istediği kadar süre alamayan Radamel Falcao, görev yaptığı kısa sürede 8 gole ulaşmayı başardı. Kayserispor maçında da gol atan Falcao böylece bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 8 gole bir başka deyişle 0,67 gol ortalamasına ulaştı.

Falcao böylece her 3 maçının 2 tanesinde gole imza atmış bir ortalamaya ulaştı. Kolombiyalı oyuncu geçen sezon da 16 lig maçında 10 gol atıp 0,63 ortalamaya ulaşmıştı

Falcao bu sezon 647 dakikada sahada kalıp 8 gol attı ve oynadığı her 81 dakikada bir fileleri havalandırmış oldu