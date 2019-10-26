Falcao Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun bir tempo ile derbiye hazırlanan Galatasaray'da tek hedef derbide sahadan galibiyet ile ayrılmak.

Ömer Bayram'ın cezası sebebiyle forma giyemeyeceği kritik 90 dakika öncesi Galatasaray'da durumu en çok merak edılen isim Radamel Falcao.

Aşil tendonundaki sakatlıktan ötürü formasından uzak kalan Kolombiyalı golcü takımdan ayrı olarak kendisine verilen özel programla çalışmalarını sürdürürken derbiye ilk 11'de başlama ihtimali oldukça düşük.

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim derbi planını netleştirdi. Rakibin önde karşılanmasını isteyen deneyimli teknik adam, Andone ve Babel'in Beşiktaşlı savunmacılara pres yapmasını istiyor.

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Orta sahayı kalabalık tutmayı düşünen deneyimli teknik adamın planı; bu bölgede rakibin top yapmasına müsaade etmeden oyunun kontrolünü elinde bulundurmak.

Mariano ve Nagatomo'nun hücuma destek olmasını isteyen Terim, Andone'nin ceza sahası ve çevresinde daha çok topla buluşturulmasını istedi.

Ayrıca Terim'in Lemina'yı ilk 11'de başlatmayı planladığı ve Babel ile birlikte Gabonlu futbolcuya da şut emri verdiği öğrenildi.