Kolombiya'da Junior ile Millonarios takım arasında oynanan maçı takip etmek için deplasmana giden taraftardan 4 tanesi dönüş yolunda yaşanan elim bir kaza sonucu vefat etti

Dört Millonarios taraftarı, Bogota'dan Barranquilla'ya sadece otelin önünden takımı desteklemek için (seyircisiz maç) 1005 kilometre yol kat ettiler ve eve dönerken bir kamyonla çarpıştılar









Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 galip bitirirken Millonarios takımında bir dönem Inter forması da giyen Fredy Guarin görev yaptı



