Beşiktaş'tan sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Fulham’a transfer olan kaleci Fabri’nin geri dönme ihtimali belirdi. İspanyol eldivenin transferinde büyük rol oynayan dönemin Fulham kaleci antrenörü Jose Sambade, Fabri'nin Beşiktaş'ı çok sevdiğini ve yeniden Siyah-Beyazlı takıma dönebileceğini ifade etti. Tolga Zengin’in bireysel çalışmaları için İstanbul’da bulunan Sambade, “Fulham'da sözleşmesi devam ediyor ama Beşiktaş'a dönebilir” dedi.

KARİUS’U BEĞENMİYORUM

Bilic döneminde Siyah-Beyazlılar’ın teknik ekibine katılan ve ilk iş Fabri’yi transfer ettiren Sambade, A Spor’a yaptığı açıklamada, Karius'un gösterdiği performansı pek beğenmiyorum. Güvenini kaybetmiş durumda. Utku'yu izledim. Yetenekli ve genç bir kaleci... Oynatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Fabri’nin İspanya güzeli eşi Adriana Reveron’un Instagram hesabından sık sık İstanbul’daki anılarına ait fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. (Güneş)