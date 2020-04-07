Fabien Farnolle: ‘Her şey düzelecek’

Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Fabien Farnolle, “Dünyanın bu salgını yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur” dedi ve ekledi: “Takım arkadaşlarımı gerçekten çok özledim. Tekrar bir araya geleceğimiz günleri heyecanla bekliyorum.”