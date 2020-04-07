Fabien Farnolle: ‘Her şey düzelecek’

Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Fabien Farnolle, “Dünyanın bu salgını yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur” dedi

07 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Fabien Farnolle: ‘Her şey düzelecek’

Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Fabien Farnolle, “Dünyanın bu salgını yeneceğine eminim. Her şey düzelecek, hayat yeniden başlayacak. Biz de çalışmalara evlerimizde devam ediyoruz. Umarım dönüşümüz çok güzel olur” dedi ve ekledi: “Takım arkadaşlarımı gerçekten çok özledim. Tekrar bir araya geleceğimiz günleri heyecanla bekliyorum.” 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...